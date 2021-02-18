جائزة الطيب صالح تعلن أسماء الفائزين بالدورة الـ 11

المصدر: الخرطوم - رويترز

بإعلان الفائزين في فروع الشعر والقصة القصيرة والرواية، اختتمت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في السودان دورتها الـ11، أول من أمس.

وفي فرع الشعر، فاز بالمركز الأول أحمد نمر سليمان الخطيب (الأردن) عن ديوان «تغريبة حارس المعنى»، وفاز بالمركز الثاني الواثق أحمد حامد يونس (السودان) عن ديوان «نازح في فضاء الجسد»، وحلّ بالمركز الثالث محمد نجيب محمد علي (السودان) عن ديوان «أناشيد الأسئلة».

بينما في فرع القصة القصيرة، فاز بالمركز الأول عمرو علي إبراهيم العادلي (مصر) عن مجموعته القصصية «الهروب خارج الرأس»، وبالمركز الثاني ضاري ناجي الغضبان (العراق) عن مجموعته «نادي الحفاة»، وبالمركز الثالث قيس عمر محمد محمود (العراق) عن مجموعته «لا ظلال لنمور بورخيس».

أما في فرع الرواية، ففاز بالمركز الأول نعيم عبد مهلل منشد (العراق) عن رواية «أوروك هايكو الغرام على فم جلجامش»، وبالمركز الثاني طارق محمود فراج (مصر) عن رواية «لعبة السفر»، وبالمركز الثالث حجاج حسن أدول (مصر) عن رواية «غرام وانتقام بسوسو».

وقال الأمين العام للجائزة، مجذوب عيدروس، في كلمته خلال حفل إعلان الفائزين الذي أقيم في الخرطوم بحضور عدد محدود من الضيوف تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لكبح تفشي فيروس «كورونا»: «تميزت هذه الدورة بأنها الأعلى من حيث عدد المشاركات، إذ بلغت 1762 مشاركة، مقارنة بالدورة العاشرة التي بلغت 746، بزيادة 1016 عملاً على العام الماضي».

وشمل ختام الدورة الـ11 للجائزة تسليم درع «شخصية العام الثقافية» للمفكر وعالم الاجتماع السوداني حيدر إبراهيم علي.

وتأسست الجائزة التي تحمل اسم الروائي السوداني الطيب صالح (1929-2009) في الذكرى الأولى لوفاته، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة سنوياً 200 ألف دولار.

• 1762 مشاركة في دورة الجائزة الأخيرة.

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