فرسان «أمير الشعراء» يواصلون مشوار الموسم التاسع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت في أبوظبي ثالثة أمسيات «أمير الشعراء» في موسمِه التاسع، واستهلت مذيعة البرنامج مهيرة عبدالعزيز،

الحلقة بالترحيب بأعضاء لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل والدكتور عبدالملك مرتاض.

وبعد عرض تقرير استذكر مرور شعراء الحلقة الماضية من البرنامج، أعلنت مقدمة البرنامج عن الشعراء المتأهلين بتصويت الجمهور الذي استمر لمدة أسبوع كامل، حيث تأهل إلى المرحلة الثانية من مسابقة أمير الشعراء في موسمه التاسع، كل من الشاعر محمد المامي من موريتانيا بـ78%، والشاعرة حنان فرفور من لبنان بـ56%، فيما غادر المسابقة الشاعر عبدالله علي الشامسي من الإمارات.

وشارك في الحفل بصوته العذب الفنان ملحم زين، الذي أطرب المشاهدين بأغنية من الشعر الفصيح بعنوان «العدل يا حبيبتي»، وهي من كلمات الشاعر أسعد الغريري، وألحان الفنان كاظم الساهر. وقال ملحم زين، إن برنامج أمير الشعراء من البرامج الهادفة الذي استطاع خلال السنوات الماضية ولايزال مستمراً كنور مشع في نشر ثقافة الشعر الفصيح في المجتمع وبين أوساط الشباب، ويشجعهم على التحدث بالعربية الفصحى، مشيراً إلى أن أبوظبي بشكل عام وبرنامج أمير الشعراء بشكل خاص يمثلان بيئة خصبة للمواهب الفنية والثقافية، ومنصة للظهور الإعلامي.

وأعرب زين عن تقديره للجهود الكبيرة والإنجازات العظيمة التي تقوم بها دولة الإمارات على مستوى عالمي، وآخرها الإنجاز التاريخي «مسبار الأمل» الذي قاد العرب إلى المريخ، وكان فخراً لكل عربي.

وحول التعاون الأول مع كاظم الساهر أكد زين فخره بهذا التعاون.

ويتواجد أربعة نجوم جدد من أربع دول عربية وأجنبية في الأمسية الثالثة من الحلقات المباشرة للبرنامج، وهم: الشاعر السيد خلف أبو ديوان «مصر»، الشاعر علي لون «نيجيريا»، الشاعر محمد التركي «السعودية»، الشاعر نبيل عماد العياش «العراق»، الذين قدموا روائعهم الشعرية أمام لجنة التحكيم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news