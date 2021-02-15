صقّاراً في اليوم الأخير لـ «تحديات الزاجل» 20

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت منافسات بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة بنسختها الثانية، التي نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات في أبوظبي، في منطقة بدع العشوش، بالشراكة مع عدد من الجهات، بمشاركة 87 صقاراً تم تقسيمهم على أربع مجموعات.

وشهد اليوم الختامي للبطولة، الجمعة الماضية، منافسات المجموعة الرابعة بعدد 20 صقاراً، وحصل سلطان سالم النايلي الشامسي على جائزة الأداء المتميز.

وقال الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مسلم العامري: «قدّم المشاركون أفضل العروض في هذه الرياضة التراثية، وكنا حريصين على تنظيم البطولة بأعلى المعايير الفنية والتنظيمية، ما أدى إلى زيادة أعداد المشاركين في النسخة الثانية من البطولة».

وكانت منافسات المجموعات السابقة قد شهدت فوز كل من سالم سعيد سالم الدرعي بجائزة المجموعة الأولى، وحصل خليفة صغير البلوشي على جائزة الأداء المتميز، أمّا في منافسات المجموعة الثانية فحصد أحمد محمد الخييلي الجائزة، ونال عايض علي القحطاني جائزة الأداء المتميز. وفي منافسات المجموعة الثالثة، تمكن أحمد سالمين جسار من الفوز بالجائزة، فيما حاز علي هادف الشامسي جائزة الأداء المتميز. من جانبهم، أشاد صقارون مشاركون بجهود نادي تراث الإمارات واللجنة المنظمة في الاهتمام بهذا التراث والمحافظة عليه، ودعم الصقارين من خلال تنظيم البطولات المختلفة.

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