فخر الأجيال للصيد بالصقور: الظفرة يحصد «رباعية التفوق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تألق فريق الظفرة الذي كسب أربعة أشواط، منها شوطا الرمز في فئة جير شاهين - الشيوخ، أمس، في ثالث أيام بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وتشكل مسك ختام بطولات الصيد بالصقور هذا الموسم، والحدث الأكثر أهمية وقوة على صعيد المشاركين والجوائز المالية الضخمة المخصصة للفائزين، وتتواصل حتى 16 الجاري.

وحقق فريق الظفرة المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ الرمز، بالطير «إس 92» بزمن 17.321 ثانية، يليه فريق «أف 3» بالطير «3» بزمن 17.455 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «إس 81» بزمن 17.507 ثانية.

وأكمل الظفرة تفوقه بحصد ثنائية «الرمز»، بالفوز بشوط جير شاهين جرناس الرمز، بالطير «إس 26» بزمن 17.347 ثانية، وجاء فريق «أف 3» بالمركزين الثاني والثالث بالطير «3» بزمن 17.494 ثانية، والطير «إيه 2» بزمن 17.547 ثانية. وواصل الظفرة تألقه بالفوز بثالث الأشواط، بعدما كسب شوط جير شاهين فرخ الرئيسي، بالطير «إس 82» بزمن 17.875 ثانية، يليه فريق «أف 3» بالمركز الثاني بالطير «15» بزمن 18.064 ثانية، وثالثاً فريق بينونة بالطير «إس 39» بزمن 18.089 ثانية. وكسب فريق «أف 3» شوط جير شاهين جرناس الرئيسي، بالطير «عربون» بزمن 18.312 ثانية، وجاء ثانياً فريق الظفرة بالطير «85» بزمن 18.315 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «حاضر» بزمن 18.398 ثانية. وعاد الظفرة لحصد رابع انتصاراته، بالفوز بشوط جير شاهين فرخ النقدي، بالطير «إس 40» بزمن 18.254 ثانية، يليه «أف 3» بالطير «الهبوب» بزمن 18.414 ثانية، وثالثاً الظفرة بالطير «إس 44» بزمن 18.799 ثانية. من جهته، أشاد راشد الخاصوني، نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالمستوى المشرف الذي شكل بداية قوية في منافسات أشواط التلواح لبطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور. وقال «فخورون بهذا الأداء والروح الرياضية العالية التي تحلى بها الصقارون في اليوم الأول لانطلاق أشواط منافسات التلواح المخصصة لفئات الشيوخ والعامة. ولطالما شكلت بطولة فخر الأجيال التي وجه بها سمو ولي عهد دبي منذ تسعة أعوام، النسخة المكملة للبطولة الرئيسة للصيد بالصقور - التلواح، لأنها تعتبر ثمرة الجهد الحقيقي للصقارين، والساحة الأوسع لحصد المراكز، وحصاد جهد قاموا به بعد اختبار مهاراتهم وجودة صقورهم في النسخة الرئيسة».

أشواط جير تبع

تتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة 10 أشواط لفئة جير تبع فرخ وجرناس للشيوخ والعامة ملاك، بواقع خمسة أشواط لكل فئة، وهي: فرخ رمز، جرناس رمز، فرخ رئيسي، جرناس رئيسي، فرخ نقدي.

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