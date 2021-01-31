«السويدي» و«جامعة أبوظبي»: شراكة علمية وفنية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقع الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجموعة مؤسسة السويدي، والبروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجال العلوم الأدبية والفنية لتطوير مهارات الطلاب، وزيادة وعيهم الثقافي بأهمية الآداب والفنون، والقيمة التي يمكن أن تقدمها للمجتمعات.

وعبر الدكتور حامد السويدي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة المجموعة لدعم الفن والفنانين الناشئين وتطوير إنتاجهم ودعم كفاءتهم، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز لغة الآداب والفنون، وغيرها من المجالات التي تدعم الطلاب وتمكنهم من الانخراط في مجالات العمل المختلفة، حيث تشمل الاتفاقية تنظيم سلسلة من البرامج وورش العمل والملتقيات الفنية والأدبية، بما يسهم في مواصلة مسيرة الريادة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار البروفيسور وقار أحمد إلى أن جامعة أبوظبي تسعى، دائماً، إلى تطوير الشراكات الأكاديمية، التي تهدف إلى رفعة التعليم في مختلف المجالات، وتخريج الكفاءات القادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية. من جانبها، أكدت سامية بدر، مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام، أن هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة جديدة نحو تحقيق هدف الجهتين المشترك، وهو توسيع التعاون في مجالات الثقافة والفنون والإبداع، مؤكدة أن مجموعة مؤسسة السويدي لا تدخر جهداً في صقل الخبرات الأكاديمية للطلبة وتجهيزهم وتأهيلهم للحياة المهنية، بالشكل الذي يضمن لهم مستقبلاً مشرقاً وواعداً.

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