بورصة الكتب.. «عالمي الصغير» يتربّع على قائمة «الأكثر مبيعاً»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

مازال الكتاب الجديد لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «عالمي الصغير»، يتربّع على قائمة الأكثر مبيعاً، إذ تحظى القصص الموجهة للأطفال بإقبال لافت من القرّاء. وحلّ الكتاب - بنسختيه العربية والإنجليزية - للأسبوع الثاني على التوالي في المركز الأول بـ«بورصة الكتب» في عالم الكتب - كينوكونيا بدبي مول. كما تضم القائمة إصدارات تطل مجدداً في الكتب الأكثر مبيعاً، من بينها رواية «لوكاندة بير الوطاويط» للكاتب المصري أحمد مراد.. وهنا الكتب الـ10 الأكثر قائمة بالترتيب.

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