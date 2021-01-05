سعيد سالم يتذكر أثر كلمات الشيخ زايد فيه

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

يستضيف البرنامج الحواري «حكايتي»، الذي تعرضه قناة الشارقة، الفنان المسرحي الإماراتي سعيد سالم، ليأخذ الجمهور نحو سيرة فنية مليئة بالمنجزات، يضيء خلالها على مراحل مختلفة، شكّلت بداياته كممثل على خشبة المسارح الوطنية، وأسهمت في جعله واحداً من وجوه الفنّ الإماراتي والعربي.

ويتوقف الفنان المسرحي، خلال الحلقة التي يقدمها الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، الساعة العاشرة من مساء اليوم، عند بداياته الفنية التي استهلها على خشبة مسرح أم القيوين، متحدثاً عن أول عمل مسرحي شارك فيه، وشهد حضور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي وجه له كلمات محفزة، وأثر هذه الكلمات فيه. كما يتناول الضيف مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمسرح أم القيوين. ويتخلل الحلقة الكثير من المواقف التي يستعرضها الفنان، حيث سيتطرق للحديث عن النقلة النوعية التي حدثت له خلال مشاركته مع الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا في بعض الأعمال الفنية، ويكشف سعيد جانباً من تفاصيل رحلته للعلاج في إسبانيا، والأحداث التي مرّ بها هناك، كما يتطرق للأعمال التطوعيّة التي شارك فيها، كما يقدّم البرنامج شهادات حيّة من ابنه حسين، الذي يتحدث عن مسيرة والده الفنية، والعلاقة التي تجمعهما، إضافة إلى مداخلة من زميله وصديقه الفنان سيف عدران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news