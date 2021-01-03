«يولة فزاع»: مراحل الحسم تنطلق بإثارة أكبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكمل جمعة عبيد بالعبد آل علي (حامل اللقب للموسم الماضي)، وعبيد سالم علي، قائمة المتأهلين للدور الثاني في أبرز أحداث الحلقة الخامسة التي انطلقت فيها منافسات المجموعة الخامسة مع بداية مراحل الحسم من النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، الذي يعدّ التظاهرة الشبابية الأبرز في إحياء الموروث الشعبي والإسهام في نشره بين الأجيال.

وانضم جمعة عبيد آل علي وعبيد علي في الدور الثاني إلى كل من: عبدالله حميد النقبي ومكتوم بن طراف المنصوري وحميد ومكتوم الشامسي ومحمد بن دغاش العامري ومحمد عبدالله بن دلموك.

وجاء تأهل جمعة عبيد بالعبد آل علي بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 70 نقطة، يليه عبيد سالم علي برصيد 60 نقطة، ثم أحمد عبدالله الحرسوسي برصيد 50 نقطة، عبيد سالم علي، ورابعاً محمد حمد النعيمي برصيد 20 نقطة.

وتوزعت نقاط جمعة عبيد آل علي بواقع 20 نقطة في سباق القدرة للخيل، و20 نقطة في ركض الهجن، و30 نقطة في اليولة، فيما حصد عبيد سالم علي نقاطه بواقع 10 نقاط في إلقاء القصيدة، و20 في الرماية، و30 في اليولة، أما أحمد الحرسوسي فحقق نقاطه بواقع 10 في إلقاء القصيدة، و20 في سباق القدرة، و20 في الركض للهجن، أما محمد النعيمي فنال 20 نقطة في الرماية فقط.

الدور الثاني

تنافس في المجموعة الخامسة للدور الثاني على خشبة مسرح الميدان حميد الرزي الشامسي وعبدالله حميد النقبي، فيما تنافس في مسابقة إلقاء القصيدة المشاركان في الدور الثاني بقصيدة أخرى من شعر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي قصيدة «أنتِ مثل ما أنتِ».

وقام الشاعر محمد بن حماد الكعبي بتحكيم هذه المسابقة، ومنح 10 نقاط إلى عبدالله حميد النقبي.

أما في منافسة الرماية التي شهدت إضافة عملية الركض من تحت المسرح وصولاً للقيام بتنفيذ الرماية، حصد 20 نقطة عبدالله حميد النقبي.

وفي منافسة اليولة التي يقوم بتحكيمها راشد الخاصوني، تم إضافة «الجرس» لليزر على ارتفاع 20 متراً مجدداً بداية من هذه المرحلة، ونال حميد الرزي الشامسي العلامة 47، بعد أداء جيد نجح خلاله من قرع أجراس الميدان مرتين، لكنه تعرض لسقوط السلاح والغترة في محاولة أخرى للرمي، فيما حصد عبدالله حميد النقبي العلامة 46، بعد أداء مقنع نجح خلاله بعمليات «الفر» واليولة الأرضية لكنه لم يتمكن من الوصول إلى مسافة قرع الأجراس.

وسيتم الكشف عن هوية المتأهلين في الحلقة المقبلة كما ستعرض نتائج مسابقتي الخيل والهجن التي تقام في الأيام التالية لكل حلقة.

معرفة الهجن

أكد المضمر محمد علي بالرشيد أن إضافة سباق الهجن أمر إيجابي للغاية، وبادرة يشكر عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كونها تسهم في نقل وتعميم معرفة شاملة للمشاركين حول كيفية تضمير الهجن والتعامل معها، والتعرف إلى أنواعها والسن المختلفة التي تؤهلهم لاحقاً للتعامل معها بشكل مثالي، وقال: «البداية كانت كيف يتعامل المشاركون مع عمليات التغذية والعناية بالهجن، وانتقاء الهجن التي تصلح للمشاركة في السباقات، ومن ثم التحول إلى الأشواط الخاصة بالسباقات التي تعتبر المرحلة الأخيرة في عملية التضمير».

واعتبر بالرشيد، الذي ساعد اليويل مكتوم بن طراف على اجتياز الدور الأول، أن جميع المشاركين لديهم رغبة في تعلم كل الجوانب المرتبطة بتضمير الهجن، وهو ما يساعد المضمرين على نقل خبراتهم لهم، إلى جانب الحماس والتفاعل الذي لمسناه منهم خلال السباق والتعامل مع الهجن عموماً.

وتمنى بالرشيد استمرار هذه المبادرات في النسخ المقبلة، من أجل تعميم هذه المعرفة على أكبر قدر ممكن من الأجيال الصاعدة، وإبقائهم على ارتباط بالتراث الشعبي المتأصل في جذور دولتنا.

نتالي أواديسيان: زيادة الترقب

أكدت مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي أواديسيان، أن اللجنة المنظمة قررت رفع درجة التحدي في المنافسات ومنها الرماية، من خلال إدخال عملية الركض من أسفل المسرح قبل القيام بالتسديد وإسقاط الصحون، إلى جانب زيادة عدد أبيات الشعر التي يقوم بإلقائها المشاركين، كما تمت زيادة مسافة سباق الخيل إلى 10 كلم، ووضع «الجرس» لليزر على ارتفاع مسافة 20 متراً في اليوله.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي من أجل استخراج أفضل ما لدى المشاركين من مواهب، وحثهم على التطوير والتميز في كل ما تعلموه في الأسابيع الماضية من مهارات في هذه الرياضات والتقاليد التراثية وكسر الروتين، من أجل زيادة الترقب لدى الجماهير، وإبقاء الحافز للتعلم موجوداً لدى المشاركين في جميع الجولات.

«تولهت أنا لصوتك»

شارك أحمد الكيبالي في إلقاء شلة «تولهت أنا لصوتك»، وهي التي تتحدث عن الاشتياق وانتظار اللقاء بعد طول غياب، وأكد أنها ليست المرة الأولى التي يشارك بها، حيث وجد في البرنامج قبل ثلاث سنوات، وهو يرى خطوات تطويرية كبيرة من حيث إضفاء المزيد من الجانب التراثي والثقافي والرياضي على المنافسات.

تأهل جمعة آل علي وعبيد سالم علي إلى المرحلة الثانية.

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