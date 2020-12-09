لجنة تحكيم «المنكوس» تبدأ اختيار أجمل الأصوات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد لجنة تحكيم «المنكوس» بموسمه الثاني لبدء تقييم أعمال المشاركين المتقدمين للبرنامج، الذي يعدّ الأول من نوعه في الوطن العربي المتخصص بلحن «المنكوس» أحد ألحان الشعر النبطي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل التي استمرت حتى السبت الماضي.

وستختار لجنة تحكيم البرنامج المكونة من خبراء في مجال الشعر النبطي وألحانه، خصوصاً طارج المنكوس، أفضل المشاركين من بين المترشحين، وفق معايير فنية ونقدية دقيقة، منها جمالية الصوت وطريقة الأداء (إتقان اللحن)، واختيار اللحن، وطول النفس، ومدى إلمام المشترك بلحن «المنكوس». كما ستختار اللجنة أفضل المشاركات وتقييم الأعمال المشاركة في أداء لحن «المنكوس»، وإجراء المقابلات عن بُعد، وفق معايير وشروط محددة، وصولاً إلى اختيار القائمة النهائية الذين سيشاركون في الحلقتين التسجيليتين اللتين تسبقان الحلقات الثماني المباشرة، التي سيتنافس فيها 18 مؤدياً من نجوم لحن «المنكوس»، وصولاً إلى إعلان الفائز بلقب «فارس المنكوس». ويأتي إطلاق برنامج «المنكوس» بموسمه الثاني وفقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تضمن سلامة وصحة الجميع، في ظل الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، وضمن توجهات وأهداف لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وحرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية، إذ يعدّ «المنكوس» من الفنون الإماراتية والخليجية التراثية لغناء الشعر النبطي. ويهدف البرنامج إلى إعادة إحياء «المنكوس»، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم والشباب، والحفاظ على الموروث الإماراتي، وتسجيله منصة ثقافية ثابتة ينطلق منها نحو العالمية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل مع الجماهير الخليجية والعربية. يشار إلى أن لقب «فارس المنكوس» في الموسم الأول من برنامج «المنكوس» كان من نصيب حمدان المنصوري (الإمارات)، بينما جاء بالمركز الثاني علي محمد آل شقيّر، وبالمركز الثالث ناصر الطويل، وفي المركز الرابع هادي بن جابر المري، وحل بالمركز الخامس سعد اليامي، وجاء بالمركز السادس فيصل المري، وجميع أصحاب تلك المراكز من السعودية.

• البرنامج يهدف إلى إعادة إحياء هذا الفن التراثي، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم والشباب.

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