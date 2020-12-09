«الشارقة للمتاحف»: باقة فعاليات وأنشطة افتراضية خلال ديسمبر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تطلق هيئة الشارقة للمتاحف، اليوم، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الافتراضية المتنوعة، التي تستهدف كل شرائح المجتمع، وتتضمن ورش عمل ومحاضرات وأنشطة ذهنية تهدف إلى مواصلة تعزيز مهارات الفئات المستهدفة، والارتقاء بوعيهم التراثي والتاريخي والأثري. يبدأ البرنامج اليوم بمحاضرة في حصن الشارقة، تستهدف الأفراد من عمر 18 سنة وما فوق، يتعرفون خلالها إلى تاريخ مبنى حصن الشارقة.

وفي 12 الجاري ينتقل برنامج الهيئة إلى متحف الشارقة البحري، الذي يقدم ورشة عمل بعنوان «حقيبة تراثية»، تستهدف الأطفال من عمر ستة أعوام إلى 12 عاماً.

بينما يُمتّع حصن خورفكان في 14 الجاري الأفراد من عمر 18 سنة بحكاية تاريخية بعنوان «تاريخ حصن خورفكان»، يقدمها الدكتور عبدالله المغني، والباحثة فاطمة النقبي. وتستضيف الهيئة في 14 و15 الجاري مؤتمر «المتحف المتطور: التأقلم، والتعلم، والعرض في العصر الجديد»، بمشاركة أكثر من 15 خبيراً ومتخصصاً في المتاحف من مختلف أنحاء العالم. ويهدف المؤتمر الافتراضي إلى إتاحة الفرصة للمتخصصين للمشاركة حول الاهتمامات المختلفة، لخلق تجارب متحفية جاذبة وشاملة، والمشاركة بالأفكار التي تخص التحولات في تصاميم المعارض.

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