«العين الثقافي» يعود بفعاليات ثقافية متنوعة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجموعة من الفعاليات وورش العمل الافتراضية، ضمن برنامج العين الثقافي، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، الذي يقام في مركز القطارة للفنون، وقصر المويجعي، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19»، ويتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات التراثية والشعبية والفنية والثقافية، التي تناسب كل الأعمار، وجميع فئات المجتمع.

وقال مدير متاحف العين، عمر سالم الكعبي: «نواصل جهودنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإثراء المشهد الثقافي، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور للوصول إلى الفعاليات الفنية عبر الإنترنت، والحفاظ على التواصل مع التابعين والمهتمين بالمشهد الثقافي، من خلال برنامج العين الثقافي، حيث عدنا لنقدم للجمهور ورش العمل التي اعتادوها لنسلط الضوء على الإرث الذي تركه لنا الأجداد من تراث معنوي وحِرف وصناعات تقليدية، من خلال برنامج ثقافي وأنشطة متنوّعة من منازلهم عبر الفضاء الافتراضي».

ويستضيف قصر المويجعي فعالية «عدسة عبر التاريخ»، التي تتضمن ورش عمل عن أساسيات التصوير وأهمية تصوير المواقع التاريخية والأثرية بجودة عالية، نظراً إلى إسهام التصوير في الحفاظ على تاريخ قصر المويجعي، من خلال الصور التي أخذت في الماضي، وكانت من أهم العوامل التي أسهمت في عمليات ترميم القصر، كما ينظم القصر ورشة عمل «الخنجر الإماراتي»، التي تسلط الضوء على مجموعة الخناجر التي تعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي تعتبر من أهم معروضات قصر المويجعي.

ونظم مركز القطارة للفنون جلسة افتراضية ضمن برنامج «ميكرفون»، لتقديم سلسلة من الجلسات الحوارية المتنوّعة، التي تتناول موضوعات تهم المجتمع. ويستضيف البرنامج جلسة نقاشية أخرى بعنوان «خريطة السينما الخليجية»، التي ستناقش واقع السينما الخليجية ومستقبلها من وجهة نظر صنّاع الأفلام، وسيرصد الطموحات لخلق مستقبل أفضل للسينما في المنطقة. كما يستضيف المركز دورة «مقدمة للغناء»، التي تتيح للمشاركين تعلم المكونات الأساسية الخمسة للغناء.

وينظم مركز القطارة للفنون دورة «مقدمة لنظريات وتاريخ الموسيقى». وسيتمكن الجمهور من التسجيل في دورة «درس البيانو»، ويقدم المركز للجمهور ورشة عمل «تقنيات الرسم بالألوان الزيتية».

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