المجمّع الثقافي يطلق 3 معارض جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتح المجمّع الثقافي، في أبوظبي، سلسلة معارض فنية جديدة، ينظمها في قاعات معارضه وافتراضياً عبر الإنترنت، وتستمر حتى 22 فبراير من العام المقبل في أبوظبي، وذلك ضمن برنامج المجمّع للفنون البصرية.

وتضم سلسلة المعارض، التي تسعى إلى إبراز المواهب الإبداعية لمجموعة من الفنانين المخضرمين والناشئين من الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها، ثلاثة معارض فنية، هي: معرض «عبدالرحيم سالم: بين الصخب والسكينة»، ومعرض «مهيرة» الذي يضم مجموعة من فناني الوسائط المتعددة، ومعرض «الكُتّاب المبدعون»، وهو عبارة عن مجموعة قصصية لطلبة من أكاديميات الدار الاثني عشر في أبوظبي والعين.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «نفخر بالجهود التي يبذلها المجمع الثقافي، إذ إنه يتيح للمواهب الفنية في المنطقة والدولة منصة لمشاركة مواهبهم وأعمالهم الفنية المميزة مع الجمهور، ليتمكنوا من خلالها لعب دور محوري في إثراء المشهد الفني بالإمارة، ويشاركوا في مسيرة دعم الحراك الثقافي فيها. وتأتي هذه الجهود لترسّخ سير خططنا الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة، الرامية إلى تقديم تجربة ثقافية متفرّدة في أبوظبي، وإثراء الحوار الفني في الإمارة وعبر الدولة».

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