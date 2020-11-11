عبدالعزيز بركة ساكن: جائزة معهد العالم العربي جاءت في وقتها

المصدر: باريس - رويترز

فاز الكاتب السوداني عبدالعزيز بركة ساكن بجائزة الأدب العربي لعام 2020، التي يمنحها معهد العالم عربي بباريس، بالتعاون مع مؤسسة جان لوك لاجاردير.

الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو ذهبت في دورتها الثامنة إلى ساكن عن روايته «الجنقو.. مسامير الأرض» الصادرة باللغة العربية، وترجمها إلى الفرنسية إكزافيه لوفان.

ونقل الموقع الرسمي لمعهد العالم العربي عن ساكن، أول من أمس، قوله إنه سعيد للغاية للفوز بهذه الجائزة المرموقة، التي سبق أن فاز بها كل من اللبناني جبور الدويهي، والعراقي سنان أنطون.

وأضاف «أعتقد أن هذه الجائزة جاءت في الوقت المناسب تماماً، لأن روايتي تتحدث عن التسامح الديني والحب والإنسانية، إذ نعيش الآن في عالم تمزقه صراعات الهوية، ويمر بما يشبه صدام الحضارات».

ساكن، المولود عام 1963 في مدينة كسلا بشرق السودان، له روايات عدة، منها «مخيلة الخندريس»، و«مسيح دارفور»، و«رماد الماء»، و«الطواحين»، ويعيش حالياً في مدينة مونبلييه الفرنسية.

ونوهت لجنة تحكيم الجائزة برواية «موفيز إيرب» أو «نباتات سيئة» للبنانية ديما عبدالله، الصادرة باللغة الفرنسية عن دار سابين ويسبيسر في باريس.

ويستضيف معهد العالم العربي كلاً من ساكن وديما في لقاءين أدبيين في الخامس من ديسمبر و27 فبراير المقبلين.

• عمل الكاتب السوداني ترجمه إلى الفرنسية إكزافيه لوفان.

• لجنة التحكيم نوهت بـ «نباتات سيئة» للبنانية ديما عبدالله.

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