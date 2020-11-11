جمال بخيت يتغنى بالحب والوطن في بيت شعر الأقصر

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

استضاف بيت الشعر في مدينة الأقصر المصرية الشاعر جمال بخيت، خلال أمسية شعرية قدمها مدير البيت حسين القباحي.

وأعرب بخيت في مستهل الأمسية عن سعادته بوجوده في مدينة من أعظم المدن في العالم، مثمناً المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء ورعاية بيوت الشعر في سائر البلاد العربية.

وألقى صاحب «مسحراتي العرب» باقة من قصائده المتنوعة في الوطن والغزل.

ومنها: «مسحراتى العرب.. طفل وصبي وعجوز.. يشبه نجيب محفوظ.. والعقل لما يفوز.. على كل ليل مهزوز.. وينور القاهرة.. الهادرة القادرة.. لما في لحظة تعوز.. يملى هوانا المسك.. ويدلنا الارابسك.. على أول التنوير.. طفل وزمانه عسير.. بالجبه والقفطان

يتهز في الأزهر.. ويرتل القرآن.. تتثبت الأركان».

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