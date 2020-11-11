«مواجهة 2020» في ضيافة منصة التواصل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت منصة التواصل الاجتماعي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، جلستين حواريتين، استضافت خلالهما خبراء في التقنيات الحديثة، ووسائل الإعلام المعاصر، جاءت الأولى بعنوان: «مواجهة 2020»، وقدّمها المتخصص في مجالات التحول الرقمي في صناعة الإعلام والترفيه، أحمد عصمت، فيما جاءت الثانية بعنوان: «التقنية في زمن كورونا»، وتحدث خلالها الخبير التقني عبدالله السبع.

وتطرق عصمت إلى التحولات التي طرأت على الكثير من القطاعات الحيوية جرّاء أزمة «كورونا». من جانبه، سلط السبع الضوء على القلق الذي تسبب به انتشار الفيروس، ودور التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية في منح الإنسان العديد من الخيارات.

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