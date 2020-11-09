«ماهي للنشر» تسعى إلى توفير المعرفة للأسرة والطفل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحرص دار ماهي للنشر والتوزيع المصرية على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب منذ عام 2001، ومتابعة التطورات المتتالية لهذا الحدث، الذي أصبح من أهم الأحداث الثقافية العالمية، بحسب وصف رئيس الدار، الدكتور مجدي عبدالله، الذي أكد أن معرض الشارقة الدولي للكتاب لا يتوقف عن تقديم أفكار مبتكرة لجذب روّاد الثقافة.

ويروي الدكتور مجدي سيرة عمل دار «ماهي» قائلاً: «انطلقت الشركة منذ عام 2000 بنشر الكتاب الأكاديمي في مجالات متعددة، إضافة إلى الوسائل التعليمية من برامج كمبيوتر، ما أسهم في الوصول إلى جمهور كبير في الوطن العربي، ليتطور عمل الدار بالإصدارات الحديثة في اللغة والأدب، والإسهام في دعم الكتاب والمبدعين الشباب، وأخذت بيد بعض المواهب الواعدة».

وتعتبر الدار أن القراءة والكتاب حياة وأداة للتطوير والتنوير، فيما تتجلى رسالتها بالاهتمام بكل ما يخص الأسرة والطفل.

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