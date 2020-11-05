4 شعراء في أمسية «أشعار عوشة» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، أمسية شعرية افتراضية، اليوم في تمام الساعة السابعة مساء.

يشارك في الأمسية، التي تحمل عنوان «أشعار عوشة.. منهل الحكمة والجمال والقيم»، الشعراء: محمد البريكي ومحمود نور ومؤيد الشيباني ومريم النقبي، ويديرها رفعت أبوعساف. وأكدت مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، فاطمة المنصوري، أن «تنظيم هذه الأمسية يأتي من منطلق اهتمام نادي تراث الإمارات بالتعريف برموز الشعر النبطي، الذي يشكل أحد أهم مكونات الموروث الشعبي لدولة الإمارات، خصوصاً أن الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي صاحبة تجربة فريدة شكلت علامة فارقة في مسيرة تطور حركة الشعر النبطي في الدولة، وأسهمت تجربتها في إثراء المشهد الثقافي والشعري بالمنطقة، كما يعد شعرها سجلاً تراثياً وتاريخياً يحتوي على كم هائل من الدلالات والمضامين والرموز بمعطياتها المكانية والاجتماعية».

من جانبه، قال مؤسس مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي، الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي: «يسعدنا، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، تنظيم هذه الأمسية الشعرية للشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، تكريماً لهذه القامة الأدبية الكبيرة ولاستعادة شيء من عبق شعرها، إذ تعد رمزاً من رموز دولة الإمارات المشهود لها بالإنجاز والعطاء، وشعرها بمثابة مدرسة تربينا على قصيدتها فأصبحت مرجعاً للشعراء»، مشيراً إلى أن الأمسية ستشكل انطلاقة لفعاليات ثقافية وتراثية لـ«فتاة العرب»، وفاءً لمن رسمت لهذا الوطن صورة مشرفة نتغنى بها.

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