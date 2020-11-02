دروس إبداعية تعود إلى مواقع ثقافية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يعود برنامج ورش العمل الفنية والدروس الإبداعية، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى المواقع الثقافية والمراكز المجتمعية في الإمارة، بما فيها منارة السعديات، والمجمّع الثقافي، وبيت العود، وبيركلي أبوظبي، ومركز القطّارة للفنون في منطقة العين، وذلك بدءاً من الثامن من نوفمبر الجاري. وتقدم الجلسات الفنية والثقافية فسحة للتعبير الإبداعي، ومنفذاً لتخفيف وطأة الضغوط والأعباء لكل من الأطفال واليافعين وأولياء الأمور، علاوة على توفيرها نشاطاً إضافياً للاستمتاع به بأمان خارج منازلهم.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة أن الجلسات تنظم وفقاً لأعلى معايير النظافة والسلامة المنصوصة في الإرشادات والبروتوكولات المعتمدة من قبل حكومة أبوظبي.

ويقدّم «استوديو الفنون» في منارة السعديات ورشاً فنيّة في الرسم، والتلوين، والفن الغرافيكي، والكولاج، والسيراميك.

وسيواصل بيركلي أبوظبي تقديم صفوفه الخاصة لتعليم الموسيقى والجلسات التلحينية.

بينما ترجع ورش العمل إلى المجمّع الثقافي في المرسم الحرّ وبيت الخط، وتشمل الرسم، والتلوين، وفنون الخط العربي.

وفي العين، تتضمن ورش مركز القطّارة للفنون صفوفاً موسيقية لتعليم البيانو والعود، إلى جانب دورات فنية. كما يستأنف بيت العود تقديم اختبارات التسجيل وإقامة العروض التحضيرية للحفلات الموسيقية في موقعه.

«ثقافة أبوظبي»: «الجلسات تنظم وفقاً لمعايير السلامة».

«الأنشطة فسحة للتعبير، ومنفذ لتخفيف وطأة الضغوط».

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