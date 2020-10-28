100 حفل توقيع في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب أن جمهور الأدب والثقافة سيكون على موعد مع أكثر من 100 كاتب ومبدع عربي وأجنبي، يلتقون على منصة ركن التواقيع الخاصة، التي يستضيفها معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام في دورته الـ39، ليتسنى للقراء لقاء كتّابهم المفضلين، والحصول على نسخهم الموقعة خلال فعاليات الحدث، التي تنظم تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، خلال الفترة من الرابع إلى 14 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.

ومن بين المشاركين في حفلات التوقيع الكتّاب: يوسف عيدابي، وحمد بن صراي، وطلال سالم، وحسن النجّار، وشيخة المطيري، وفتحية النمر، ورجاء القرق، وعبدالفتاح صبري، وإسلام أبوشكير، عامر طهبوب، وجوهانس إلز.

وتقام حفلات التوقيع في بيئة تلتزم بمختلف الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل تعقيم الكتب ومنصات التوقيع، والالتزام بالتباعد الجسدي، وإلزام الزوّار بارتداء قناع الوجه.

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