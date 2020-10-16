منال عطايا في قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في القطاع المتحفي عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرم مؤتمر «في-إكسبو» الافتراضي، الذي ينظمه موقع blooloop.com، الشبكة المختصة بالمهنيين العاملين في الوجهات السياحية، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف، منال عطايا، بإضافتها إلى قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في القطاع المتحفي على مستوى العالم.

وجاء هذا التكريم خلال مشاركتها في المؤتمر، الذي انطلق من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، بحضور دولي واسع، ضم مسؤولين من متحف كليفلاند للفنون، ومتحف لندن، ومتحف فان جوخ، والأكاديمية الملكية، إلى جانب العديد من مديري ومشرفي متاحف حول العالم.

وأكدت المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف، خلال حديثها في المؤتمر الافتراضي، على ضرورة تبني سياسات الابتكار والحلول الريادية، عبر انتهاج الوجهات السياحية لآليات وأساليب حديثة ومبتكرة، تضمن استمرار تدفق الزوار في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بما يضمن سلامتهم وسلامة العاملين فيها.

وأوضحت عطايا أن فقدان المكان الفعلي، ولو لمدة محدودة، يبرز ضرورة تعزيز الحضور الرقمي، مشيرة إلى أن تفشي وباء «كوفيد-19» دفع المتاحف إلى تحويل الجائحة إلى فرص متاحة تطور من خلالها أدوات الاتصال مع الجمهور، ترتقي بواقعها الرقمي، حيث بادرت الهيئة في أعقاب الإغلاق المؤقت لمتاحفها، في شهر مارس الماضي، إلى إطلاق باقة من الجولات الافتراضية، والمحاضرات، وورش العمل عبر الإنترنت، كي تبقى على اتصال مع جماهيرها.

وأضافت أن الهيئة مستمرة في إطلاق حزم شهرية من المحاضرات وورش العمل على الإنترنت، بما يتناسب مع مختلف الأعمار والاهتمامات، وتغطي موضوعات عدة، بما فيها الفن والعلوم والتاريخ، لافتة إلى أن الإغلاق المؤقت أدى إلى تدفق زوار جدد، وعزز قدرة الأماكن الثقافية على الوصول إلى جماهير جديدة، حيث شهدت المواقع الإلكترونية التابعة للهيئة ارتفاعاً بنسبة 80%.

- تفشي «كورونا» دفع المتاحف إلى تحويل الجائحة إلى فرص متاحة.

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