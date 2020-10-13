وفاة الممثل والمؤلف المغربي سعد الله عزيز

المصدر: المغرب- رويترز

نعت النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية في المغرب الممثل والمؤلف والمخرج سعد الله عزيز الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 70 عاما. وكتب رئيس النقابة مسعود بوحسين على صفحته بموقع فيسبوك "الفنان الكبير سعد الله عزيز في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الراحل وعدد كبير من الفنانين من داخل المغرب وخارجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولد عزيز في الدار البيضاء عام 1950 وقدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية كما حصد العديد من الجوائز.

أسس فرقة (مسرح الثمانين) المسرحية مع زوجته الممثلة خديجة أسد التي شاركته معظم أعماله. ومن أبرز مسرحياته (سعدك يا مسعود) و(خلي بالك من مدام) و(النخوة على لخوا) و(برق ما تقشع).

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