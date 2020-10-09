حقول أرز.. لوحات فنية ضخمة يمكن رؤيتها من الجو

المصدر: سونشيون (كوريا الجنوبية) - أ.ف.ب

حوّل مزارعون وأطفال حقول أرز قرب مدينة سونشيون على بعد 320 كيلومتراً جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، إلى لوحات فنية ضخمة يمكن رؤيتها من الجو، في مشروع استغرق أشهراً من التحضير.

ويرمي القائمون على هذه الرسوم التي لا يمكن رؤيتها من الأرض، إلى توجيه رسائل توعوية تشمل الترويج للزراعة الرشيدة، في ظل الآثار المدمرة لاستخدام المنتجات الكيميائية على الحشرات.

ومن بين هذه الأعمال، لوحة مرسومة في حقل للأرز تظهر عبارة «تشجعي يا كوريا»، في إشارة إلى معركة البلاد كما باقي أنحاء العالم ضد جائحة كوفيد-19.

ولحماية هذه الأعمال من الطيور الملتهمة للحبوب، وُضعت في الموقع نحو 500 فزاعة ترتدي أزياء تقليدية كورية تُعرف باسم هانبوك.

وأوضح هوين يونغ-سو - وهو مزارع محلي في سن الـ63- أن المشروع استغرق فترة تحضير طويلة، مضيفاً: «ثمة تلاميذ في المرحلة الابتدائية والتكميلية وأعضاء في جمعيات مختلفة في المنطقة وتجار إضافة إلى آخرين شاركوا في المشروع منذ رش البذور إلى نهاية الحصاد».

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