كاتبة حائزة «نوبل للآداب» تهرب من بيلاروسيا

المصدر: بيلاروسيا - د.ب.أ

كشفت وكالة الأنباء الألمانية أن الكاتبة الحائزة جائزة نوبل للآداب، سفيتلانا أليكسيفيتش (‏72 عاماً)‏، وهي آخر عضوة كانت باقية حرة من بين أعضاء قيادة حركة معارضة متحمسة في بيلاروسيا، فرت من بيلاروسيا، بسبب القلق على سلامتها.

ويُقال إن الكاتبة الحائزة جائزة نوبل في الأدب لعام 2015، غادرت البلاد على متن رحلة لشركة الطيران البيلاروسية بيلافيا إلى برلين. في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت ألكسيفيتش أنها الوحيدة من أعضاء مجلس تنسيق المعارضة التي لم تتعرض للسجن أو النفي في الخارج.

وفرت تيخانوفسكايا (‏38 عاماً)، إلى ليتوانيا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي بعد أيام من انتخابات 9 أغسطس الماضي وسط حملة إجراءات صارمة عنيفة للشرطة ضد أنصارها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news