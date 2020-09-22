رواية «أيام الزغنبوت» ضيفة مبادرة «كتاب وأمل»

المصدر: العين - وام

عقدت الجلسة الحوارية الثانية ضمن مبادرة «كتاب وأمل»، عبر المنصات الافتراضية، بحضور ورعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومجموعة من المختصين بالنقد والإبداع الأدبي، وبعض طلاب المدارس وشباب الجامعات.

واستضافت الجلسة الكاتبة الإماراتية مريم الغفلي، لمناقشة روايتها «أيام الزغنبوت»، الفائزة بالمركز الأول بجائزة الإمارات للرواية عام 2017، حيث استهلت الجلسة بكلمة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، رحبت فيها بالكاتبة وبالشباب الموجودين.

وقالت الشيخة شما إن رواية «أيام الزغنبوت» تعتبر رصيداً واقعياً للمجتمع الإماراتي، في حقبة زمنية لا تعلمون عنها الكثير، دائماً روايات الكاتبة تحمل الكثير من القيم الإنسانية المترسخة فينا، والتي اكتسبناها من علاقاتنا الخاصة التاريخية مع الصحراء والنخيل. من جانبها، عرضت الكاتبة مريم الغفلي فكرة الرواية، موضحة معنى الزغنبوت، وماذا تعني لها الصحراء، وما تهدف إليه الرواية من قيم، أهمها المحافظة على الهوية والتراث.

وتم فتح باب النقاش والحوار الممتع مع الحضور والشباب والرد على كل تساؤلاتهم حول الرواية بشكل خاص وكل كتاباتها بشكل عام، ونصائحها لهم عن خطوات الكتابة السليمة، كما حثتهم على ضرورة الاهتمام بالقراءة وجعلها عادة يومية لأنها اللبنة الأولى للكتابة، وأوصت الكاتبة كل الحضور بضرورة الالتزام بواجبهم نحو الوطن والمساهمة في تقدمه وازدهاره.

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