نافورة من الشوكولاتة بارتفاع 9 أمتار في سويسرا

المصدر: سويسرا - أ.ف.ب

كشف صانع الشوكولاتة السويسري، لينت آند شبرونغلي، عن نافورة من الشوكولاتة، يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار، في مركزه الجديد بالقرب من زيوريخ، في خطوة من شأنها تلميع صورة المجموعة، ومساعدتها على مجابهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وتتربّع النافورة الضخمة، وهي عبارة عن أداة خفق تتدفّق منها الشوكولاتة، وسط المجمّع الجديد، الذي تأمل الشركة السويسرية أن يزوره نحو 350 ألف زائر في السنة.

وقال تانر، في تصريحات على هامش حفل التدشين، إن النافورة مَعلَم «لن ينساه من يزور المركز»، مشدّداً على أن الهدف هو «ابتكار تصميم فريد من نوعه»، يمثّل جوانب الماركة كافة.

ومن شأن الدار الواقعة في كيلشبرغ، على ضفاف بحيرة زيوريخ، والتي استُثمر فيها قرابة الـ100 ألف فرنك سويسري، أن تشكّل وجهة لجذب السياح في سويسرا، الذين سيتسنّى لهم أن يعدّوا فيها ألواحهم الخاصة من الشوكولاتة.

ولم تواجه المجموعة السويسرية مشكلات كبيرة، خلال الأزمات السابقة، ما جعلها من الشركات المفضّلة للمستثمرين في البورصة السويسرية، غير أن مبيعاتها تراجعت في النصف الأول من العام، نتيجة تدابير الحدّ من انتشار الوباء.

وقال تانر: «عاشت (لينت) كلّ الحروب في أوروبا، وكلّ الأزمات الاقتصادية والمالية، وستتخطّى، أيضاً، هذه الأزمة الوبائية، كما فعلت سابقاً»، مقرّاً بأن المهمّة ستكون «صعبة»، لكنها ليست «مستعصية».

إرنست تانر:

«عاشت (لينت) حروباً وأزمات.. وستتخطّى أيضاً هذه الأزمة الوبائية، كما فعلت سابقاً».

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