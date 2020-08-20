11 نشاطاً تراثياً في «بقشة قيِّظ» بقلب الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت «قلب الشارقة»، الوجهة السياحية والعائلية والترفيهية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، «بقشة قيِّظ» التي تحتوي على مجموعة من الأنشطة التراثية لجميع أفراد العائلة خلال فصل الصيف، وذلك بالتعاون مع مركز سجايا فتيات الشارقة والمصممة بدور الخوري.

تضم «البقشة» 11 نشاطاً تراثياً داخل ظروف قماشية تغطي ثلاثة موضوعات: الطب التقليدي، والطهي، والابتكار، ضمن إطار بناء نوع من التواصل بين سكان قلب الشارقة والجيل الحالي.

وستتضمن مجموعة الأنشطة - التي تنطلق رسمياً اليوم - باقة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية كالحناء، التلي، صناعة المشربيات، تلوين البارجيل، لغة الإشارة العربية، والرسم باستخدام القهوة وغيرها من الأنشطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news