«دبي للثقافة» تطلق برنامجاً موسيقياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطلق هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الأحد المقبل، برنامجاً موسيقياً تحت شعار: «النشيد الوطني لدولة الإمارات»، داعية جميع الطامحين إلى تنمية شغفهم الموسيقي والانطلاق في آفاق الإبداع من الإماراتيين والمقيمين إلى الانضمام للبرنامج الموسيقي، الذي يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل، ضمن برنامج دبي للفنون الأدائية.

وأعلنت الهيئة أن البرنامج سيختتم بأمسية موسيقية من أداء المشاركين في الورش، مشيرة إلى أن اختيار النشيد الوطني لدولة الإمارات شعاراً للبرنامج يأتي تجسيداً لروح التآخي والتعاون، التي تجمع تحت مظلتها كل من يعيش على أرض الدولة، وما يسهم فيه البرنامج من تعزيز لفرص التواصل والحوار.

وبالتعاون بين إدارة الفنون الأدائية، وإدارة المتاحف في «دبي للثقافة»، يوفر البرنامج الموسيقي منصّة لتنمية المواهب الموسيقية الواعدة، عبر مجموعة من ورش عمل تخصصية تحت إشراف نخبة من الموسيقيين من دولة الإمارات والعرب والأجانب.

ويركز البرنامج على اكتشاف ودعم وتنمية مواهب الناشئة من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم في مجال الفنون الموسيقية، ليسهم من خلال ذلك في نشر الوعي الموسيقي والثقافة الموسيقية بين أفراد المجتمع، ودمج الفن الموسيقي في النسيج الثقافي الإماراتي، والتأسيس لجيل واعٍ يمتلك مقومات الإبداع والابتكار، وقادر على صناعة منتج فني حقيقي يعكس ثقافة وهوية دولة الإمارات.

ويضم البرنامج الموسيقي باقة من الورش التدريبية التفاعلية المتخصصة في استكشاف الطاقات والمواهب، أبرزها أساسيات العزف على طيف من الآلات الوترية، مثل العود والكمان والغيتار والقانون، إضافة إلى الإيقاعات الشرقية، وأنواع الغناء الإماراتي والعربي، والنشيد الوطني الإماراتي، فضلاً عن محاضرات حول علاقة الموسيقى بالصحة العاطفية والنفسية، والموسيقى التأملية والعلاج الروحي عن طريق الموسيقى، إلى جانب أنشطة تفاعلية أخرى تربط الموسيقى مع الرسم والشعر.

وتهدف «دبي للثقافة» من خلال هذا البرنامج الفني إلى تفعيل الحراك الموسيقي في دبي، وتأسيس قاعدة قوية للموسيقى تعمل على اكتشاف المواهب من الأجيال الجديدة وتمكينها من الاحتراف، ما يسهم في إغناء القطاع بالمواهب الشابة في مجالات الفنون الموسيقية، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للمبدعين وملتقى للمواهب.

تدريبات

يشتمل البرنامج الموسيقي على تدريبات على أساسيات العزف على آلات موسيقية عدة، من بينها العود والكمان والقانون، علاوة على الغناء بأشكاله وفنونه المختلفة، إضافة إلى محاضرات متنوّعة.

• 29 نوفمبر المقبل يختتم البرنامج، الذي ينظم تحت شعار: «النشيد الوطني لدولة الإمارات».

• البرنامج يختتم بأمسية موسيقية من أداء المشاركين في الورش.

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