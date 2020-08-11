«دبي للثقافة».. رحلة في الفنون الشعبية الإماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ندوة تخصصية عن بُعد، تحت عنوان «الفنون الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، قدمها رئيس جمعية عيال ناصر للفنون الشعبية، الباحث الإماراتي مسعود راشد السويدي، بمشاركة مدير حي الفهيدي التاريخي، ناصر جمعة بن سليمان، بمشاركة 270 زائراً من 21 دولة حول العالم، بهدف نشر الوعي والمعرفة بين أفراد مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه حول مفردات الفنون الشعبية الإماراتية الأصيلة، التي تشكّل جزءاً من ثقافة وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة العريقين، وتعزيز القيم الجميلة المرتبطة بها.

وأوضح السويدي خلال الندوة أن دولة الإمارات تحفل بفنون شعبية أصيلة لها مكانتها العالية في نفوس أبنائها، وتعكس حياة الأجداد وأفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية، ويعكس بعضها مواهب وإبداعات امتلكها الكثير منهم، نظراً لما تتطلبه من توافر قدرات خاصة وبراعة لدى مؤديها.

وأوضح السويدي في الندوة أن الموسيقى الشعبية والرقص يمثلان جزءاً من التراث الشعبي لدولة الإمارات، وتعد العيّالة أحد أشكال الرقص الشعبي، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن كيفية أدائها وطقوسها ومقامات فن العيالة ومسمياته المختلفة، مشيراً إلى أن العيّالة تعدّ من أهم الفنون الشعبية الإماراتية التي تجسّد معاني القوة والفروسية والتلاحم.

أما الرزفة، وهي رقصة الانتصار بعد الحرب، فأشار السويدي إلى أنها تجمع ما بين الشعر الأصيل والرقص، وتتم تأديتها باستخدام عصي الخيزران الرفيعة، حيث يبدأ الرجال الذين يؤدونها بإنشاد الشعر، الذي غالباً ما يكون نبطياً، دون الاستعانة بأي آلة موسيقية أو إيقاعية، وكثيراً ما تتم تأديتها في المناسبات الاجتماعية والوطنية وحفلات الزفاف. ومازال هذا الفن ينتقل من جيل إلى جيل، ويُحتفى به في المناسبات الاجتماعية.

أتاحت الندوة الفرصة أمام الجمهور لاستكشاف نوع من الفنون الشعبية التقليدية الوافدة إلى المجتمع الإماراتي، وهو الليوا، الذي تأصل ضمن الفنون الشعبية المحلية آتياً من إفريقيا. وألقى السويدي الضوء على فن «المالد»، الذي يعتبر جزءاً أصيلاً من التراث الشعبي الإماراتي، مشيراً إلى أن بداياته ترجع إلى رحلات الحج التي كانت تخرج من أبوظبي ودبي إلى مكة المكرمة.

وانتقل السويدي بعدها إلى فن «الآهالة» أو «الأهلة›› الجميل، الذي يميز الإمارات عن سائر دول المنطقة، ويُؤدى بكثرة في مناطق البادية أو المناطق القريبة منها.

• دولة الإمارات تحفل بفنون شعبية أصيلة لها مكانتها العالية في نفوس أبنائها.

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