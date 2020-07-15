رحيل الروائي الأردني إلياس فركوح‎

توفي الأربعاء، الروائي والناشر الأردني إلياس فركوح عن عمر ناهز 72 عاما.

ولد فركوح في عمّان عام 1948، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس من جامعة بيروت العربية ومؤسّس ومدير عام دار أزمنة للنشر.

وصدرت له كتب كثيرة بما فيها الروايات والقصص القصيرة منها: قامات الزبد، من يحرث البحر، طيور عمان تحلق منخفضة، ميراث الأخير، أعمدة الغبار أرض اليمبوس.

ولفركوح مؤلفات تتصل بالمعرفة والترجمة والحوارات، منها: الكتابة عند التخوم، الكاتب علامة سؤال، بيان الوعي المستريب.

ونعى وزير الثقافة باسم الطويسي الروائي فركوح، واستذكر سيرة الراحل وحضوره في المشهد الثقافي الأردني والعربي، ودوره في إغناء المكتبة العربية ودوره الريادي في حمل مسؤولية النشر.

واعتبر الطويسي رحيل فركوح خسارة لقامة كبيرة للحركة الثقافية وصناعة النشر وحقل الترجمة التي قدم فيها العديد من العناوين المهمة للقارئ العربي

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