إقليم إيطالي يجذب السيّاح باختبارات مجانية لفيروس كورونا

المصدر: ساوث تيرول - د.ب.أ

في محاولة لجذب السيّاح، يعتزم إقليم ساوث تيرول الجبلي في إيطاليا تقديم فحوص مجانية لفيروس كورونا (كوفيد-19) لأي شخص يريد الخضوع لها.

وقال رئيس الإقليم الثري الواقع بمنطقة الألب، أرنو كومباتشر، عبر إذاعة «راي» العامة، إن كلاً من المسحة الأنفية والاختبار المصلي سيكونان متوافرين. وسيتم تقديم الفحوص كـ«خدمة» فقط، ولن تكون مطلوبة من الزوار.

وتستخدم المسحة الأنفية لتحديد ما إذا كان الشخص مصاباً حالياً بالفيروس، أما الاختبار المصلي فيشير إلى ما إذا كان الشخص كان مصاباً بالفيروس في الماضي وطور أجساماً مضادة. وتحدث كومباتشر أيضاً عن توفير «مناطق خالية من كوفيد» في الفنادق، وهي مقتصرة على الأشخاص الذين خضعوا للفحوص، حيث لن تكون إجراءات التباعد الاجتماعي مطلوبة. يشتهر ساوث تيرول وهو إقليم ناطق بالألمانية كان يوماً جزءاً من الإمبراطورية النمساوية المجرية، بكونه مقصداً للتزلج في الشتاء ورحلات السير على الأقدام في الصيف.

وقال رئيس الإقليم إنه «واثق للغاية» من أن السياح من ألمانيا المجاورة سيتمكنون من السفر إلى هناك دون قيود بدءاً من 15 يونيو، وهو اليوم الذي من المقرر أن ترفع فيه ألمانيا حظراً على السفر الدولي.

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