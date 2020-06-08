إلغاء «آرت بازل» 2020

المصدر: فيينا - د.ب.أ

أعلن منظمو معرض «آرت بازل»، أمس، أن الفعالية الفنية الدولية ستُلغى هذا العام، بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد.

وتم الإعلان عن الإلغاء بعد نحو شهرين من تأجيل المعرض من منتصف يونيو الجاري إلى سبتمبر المقبل. وقالت مجموعة «إم سي إتش»، القائمة على تنظيم الفعالية، إنها قررت أيضاً عدم تنظيمها العام الجاري، بسبب المسائل التنظيمية التي لم تحل في ما يتعلق بالفعاليات الجماعية، وعقبات السفر، فضلاً عن المخاطر المالية التي تنطوي عليها.

وزار معرض «آرت بازل»، الذي يُعرف بأنه أحد أهم معارض الفنون الجميلة في العالم، 93 ألف زائر، وضم 290 قاعة عرض، يشارك فيها عارضون من 35 دولة العام الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news