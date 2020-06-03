مبدع سويسري يقدم عرضاً افتراضياً جديداً في رواق الفن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يطلق رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي أرشيفه الرقمي الثاني الخاص بمعرض الفنان السويسري زيمون، ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية بعنوان «تقصي: أرشيفات ولقاءات»، التي تجمع الجمهور بالقيّمين الفنيين والفنانين الذين شاركوا في معارض رواق الفن السابقة.

وسيشارك زيمون بعرض افتراضي جديد صمم خصيصاً لجمهور رواق الفن، إذ سيقدم لهم عرضاً صوتياً بإمكانهم الاستماع إليه من المنزل باستخدام سماعات الأذن وفي الظلام. وستنطلق جلسة «تقصي: زيمون» الافتراضية في تمام الساعة السادسة مساءً، يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم عرضها عبر خاصية البث المباشر على الصفحة الرسمية لرواق الفن على «فيس بوك».

ويشتمل العمل على 510 محركات تعمل بالتيار الثابت وحبل بطول 2142 متراً وأعواد خشبية بطول 20 سنتيمتراً لكل منها. وسيتضمن الأرشيف الرقمي للمعرض مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو والصور والملفات التي يمكن تحميلها، مثل المواد المؤرشفة، وكتيّب للجماهير اليافعة، إضافة إلى مقتطفات من أول مشروع كتابي يتناول أعمال زيمون، الذي أطلقه رواق الفن، وتولت تحريره رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمديرة التنفيذية لرواق الفن، مايا أليسون. وافتتح معرض زيمون في رواق الفن في فبراير 2019 متضمناً حدثين رئيسين، تمثل أولهما في عرض أعمال الفنان زيمون للمرة الأولى في الخليج العربي، بما في ذلك عرض عمل كلف الفنان به للمرة الأولى، ليليه إطلاق أول مشروع كتابي يتناول أعمال زيمون المعروفة على مستوى العالم، إذ سيشهد العام المقبل معارض له في معرض هايوارد بلندن، والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في كوريا، ومتحف الملكة صوفيا المركزي الوطني للفنون في إسبانيا.

من جانبها، قالت مايا أليسون: «عند الاجتماع بالفنانين والقيّمين الفنيين، أضع في الحسبان كيفية تمكين الجمهور من عيش تجربة عميقة الإحساس مشابهة لتلك التي يعيشها الفرد لدى زيارته لموقع فني أو لقائه أحد أصدقائه».

وأضافت: «لقد سرني قبول زيمون لاقتراحي بالعمل على فعالية افتراضية مخصصة تتيح للجمهور استكشاف أعمال زيمون عبر الإنترنت، إذ عادة ما تقدم عروض زيمون في الظلام الدامس، لتمكين المستمع من الانغماس الكامل في الصوت، وستتيح التجربة للجمهور إمكانية وضع سماعات الأذن، واختيار الطريقة المناسبة لحجب الرؤية، إما عن طريق إغلاق أعينهم، أو إطفاء الإضاءة، أو وضع غطاء العينين، ليشاركوا زيمون بالاستماع إلى الطريقة التي يتشكل فيها الصوت بشكل مباشر».

عرض صوتي يستمع إليه من المنزل باستخدام سماعات الأذن وفي الظلام.

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