أوبرا متروبوليتان لن ترفع الستار قبل ليلة رأس السنة

المصدر: نيويورك ■رويترز

قالت أوبرا متروبوليتان في نيويورك، أول من أمس، إنها لن ترفع الستار قبل ليلة رأس السنة، إذ أعلنت تقليص موسمها الفني بسبب وباء فيروس «كورونا».

وذكر المدير العام للأوبرا، بيتر جيلب، في رسالة عبر الفيديو: «لا يمكن ببساطة الجمع بين التباعد الاجتماعي والأوبرا».

وكان من المقرر انطلاق موسم 2020-2021 في دار الأوبرا، التي تسع لـ3800 شخص وتقع مبركز لينكولن في مدينة نيويورك، في سبتمبر المقبل. وأشار الموقع الإلكتروني للأوبرا إلى أن أربعة أعمال فنية جديدة تأجلت.

وتعد دار متروبوليتان إحدى أكبر دور الأوبرا في العالم، وواحدة من المؤسسات الثقافية التي أعلنت تمديد فترة الإغلاق بسبب الوباء الذي أضر بالعروض المسرحية على نحو خاص. وتشتهر الأوبرا بتقديم عروض مذهلة لأعمال مثل أوبرا كارمن لجورج بيزيه، وأوبرا البوهيمي لجيوكومو بوتشيني. وأعطت الدار إجازة لأعضاء الأوركسترا والجوقة وعمال المسرح.

ومدّدت مسارح برودواي إغلاقها من منتصف مارس الماضي إلى السادس من سبتمبر المقبل على الأقل، كما تأجل عرضان مسرحيان كبيران في لندن، الأسبوع الماضي، إلى 2021.

وقال جيلب: «لن يمكننا تقديم عروض هنا طالما كانت هناك حاجة إلى التباعد الاجتماعي».

وعبّر عن أمله أن يتوافر حل طبي لأزمة «كورونا» بحلول ديسمبر المقبل، بما يسمح لأوبرا متروبوليتان باستئناف عروضها في 31 ديسمبر المقبل.

ولم تعلن دار الأوبرا الملكية في لندن وأوبرا لا سكالا في ميلانو، عن خططهما لموسم 2020-2021 حتى الآن، بعد أن علقتا عروضهما قبل أشهر عدة.

- لا يمكن ببساطة الجمع بين التباعد الاجتماعي والأوبرا.

- دار متروبوليتان إحدى أكبر دور الأوبرا في العالم.

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