مؤشر للأمل من إيطاليا.. إعادة فتح برج «بيزا» المائل

المصدر: روما - د.ب.أ

أعادت إيطاليا فتح برج «بيزا» المائل وهو واحد من أكثر المواقع السياحية شهرة في إيطاليا بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وقال رئيس إدارة موقع «بريمازيال بيسانا»، بيرفرانشيسكو باسيني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) «إنه يوم مهم، إذ إننا نقوم ببداية جديدة بفتح المنطقة»

وجرى دعوة حشد من الناس على عجل لإحياء ذكرى أولئك الذين توفوا بسبب الفيروس، ولجذب الزائرين إلى الموقع.

وتابع باسيني أنه عملياً لم يصل أي سائح، مضيفاً أنه من المهم إظهار «مؤشر للثقة والأمل».

ومن المقرر أن تفتح مواقع جذب سياحي أخرى مرة أخرى، إذ سيفتح المدرج الروماني (الكولوسيوم) و«متاحف الفاتيكان» غداً الاثنين.

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