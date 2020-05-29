متاحف «دبي للثقافة» تستقبل الزوار اعتباراً من 1 يونيو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أمس، عن افتتاح المتاحف التابعة لها في إمارة دبي بشكل تدريجي، حيث ستبدأ في استقبال الزوار في متحفي الاتحاد والشندغة اعتباراً من 1 يونيو المقبل، يومياً من الساعة الـ10 صباحاً حتى الخامسة مساءً، ومتحف المسكوكات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً يومياً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

وأوضحت «دبي للثقافة» أن هذه الخطوة تؤكد حرص الهيئة على استعادة الحركة الثقافية لنشاطها في الإمارة وإبقاء الجمهور على تواصل مع تاريخ إمارة دبي ومعالمها الثقافية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعمول بها حالياً والموصى بها من قبل مختلف الجهات المعنية في الدولة، والتي تضمن لكل من العاملين في تلك المواقع وكذلك الزوار أعلى مستويات الحماية من فيروس «كوفيد-19» ويضمن عدم انتشاره.

وسيتم السماح باستقبال الزوار بنسبة 50% فقط من العدد الإجمالي الذي تستوعبه المتاحف عادةً، حيث سيقتصر عدد أعضاء المجموعات المشتركة في الجولات السياحية على خمسة أشخاص بحد أقصى، وستكون المتاحف المُشار إليها متاحة أمام أفراد الجمهور الذين تراوح أعمارهم بين 12 و59 عاماً فقط، بهدف حماية الأطفال وكبار السن وضمان سلامتهم الكاملة، في حين لن يتم السماح بإقامة الفعاليات والاحتفالات في تلك المواقع في الوقت الراهن.وأوضحت الهيئة أنه سيتم توفير جميع مستلزمات التعقيم في مختلف أنحاء المتاحف من نقاط الدخول حتى نقاط الخروج، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالحفاظ على مسافة مترين بين زائر وآخر، وإلزام العاملين والزوار بارتداء الكمامات قبل دخول الموقع، كما سيتم إجراء الفحص الحراري لكل من يدخل المتاحف، وتخصيص مناطق عزل للحالات المشتبه في إصابتها وتعاني الأعراض المعروفة للفيروس.





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