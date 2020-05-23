«الشارقة للكتاب»: تأجيل المهرجان القرائي الافتراضي

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تأجيل مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي، حتى الربع الثالث من العام الجاري.

وكان من المقرر أن ينظم المهرجان في 27 مايو الجاري، بمشاركة أدباء وفنانين ومبدعين إماراتيين وعرب وأجانب، وعلى منصة تواصل افتراضية تخاطب الجمهور من مختلف بلدان العالم، ومن كل الفئات العمرية. وأوضحت الهيئة أن قرار التأجيل جاء لتزامن الموعد الأول مع فترة الامتحانات للطلبة داخل دولة الإمارات وعدد من البلدان، إذ يستهدف الكثير من فعاليات المهرجان الشباب واليافعين والأطفال وأولياء أمورهم، وفتح حوار بنّاء معهم، عبر جلسات ونقاشات مفتوحة مع كتاب وأدباء وفنانين، لتشجيعهم على الاستثمار في الأوقات التي تتيحها الإجراءات الاحترازية، التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

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