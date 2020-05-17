شاعران في أمسية «اتحاد كتّاب الإمارات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أمسية شعرية افتراضية، يشارك فيها كل من الشاعر البحريني علي حسن المؤلف، والشاعرة المصرية هبة الفقي، وتدير الأمسية الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري. وأعلن الاتحاد أن الأمسية ستنظم، مساء غد، من خلال تطبيق «زووم». يشار إلى أن هبة الفقي شاعرة مصرية، وعضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وحاصلة على ليسانس تربية في علم النفس من جامعة عين شمس، ولها دواوين شعرية عدة، منها «أمير الروح»، «روح النرجس»، و«ثورة قلب». أما علي حسن المؤلف فشاعر بحريني حاصل على جوائز أدبية عدة، وشارك في مهرجانات وأمسيات كثيرة، كما وصل إلى نهائيات مسابقة «أمير الشعراء» في موسمها الثامن.

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