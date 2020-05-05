وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

توفي مساء اليوم الثلاثاء، نقيب قرّاء القرآن الكريم في مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوي، عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وأوضحت النقابة أن الفقيد سيشيع إلى مقابر الأسرة بمنطقة البساتين في القاهرة، الليلة، ويقتصر الأمر على أسرته فقط، ولن يكون هناك عزاء، بسبب الظروف الحالية.

وكان الشيخ الطبلاوي، قد تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وبقي فيها قرابة 10 أيام.

ولد الطبلاوي، في 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من في بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، وأتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وأول أجر حصل عليه كان 5 قروش من عمدة قريته، وكان عمره وقتها 11 عاماً، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار قراء القرآن في عصره، ولم يتجاوز عمره الـ15.

ويعد الراحل من بين أشهر القراء، وأعذبهم صوتاً، وطاف في أرجاء العالم قارئاً لكتاب الله، وحظي بصيت فاق حدود مصر والعالم العربي، وسجل القرآن الكريم مرتلاً ومجوداً.

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