«سوثبي» تستأنف عروض الفنون المعاصرة أواخر يونيو

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

تستأنف دار «سوثبي» للمزادات عروض الفنون المعاصرة المؤجلة في نيويورك في أواخر يونيو، إذا تم رفع قيود معينة متعلقة بفيروس «كورونا»، طبقاً لما ذكرته الدار في بيان نشر، أول من أمس. وذكرت الدار أن مزادات الفنون المعاصرة والانطباعية والحديثة، التي كانت مقررة في بادئ الأمر في مايو، من المقرر أن تكون في الأسبوع الأخير من يونيو، اعتماداً على ما إذا كانت السلطات المعنية ستخفف بعض القيود أم لا. وتابعت الدار أن الزائرين يمكن أن يتوقعوا «إجراءات احترازية إضافية»، لضمان سلامتهم.

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