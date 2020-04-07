جوائز وتحف دوريس داي تحقق 3 ملايين دولار

المصدر: لوس أنجلوس ■رويترز

أعلنت دار جوليان للمزادات أن مزاداً على أربع جوائز «غولدن غلوب» فازت بها الممثلة الراحلة دوريس داي ومفردات أخرى كانت تملكها، حققت نحو ثلاثة ملايين دولار مطلع الأسبوع، وهي أكبر بكثير مما كان متوقعاً لها.

وكان من بين المفردات الأعلى سعراً خلال المزاد الذي أقيم عبر الإنترنت سيارة فورد كلاسيكية مكشوفة من إنتاج عام 1930، شوهدت في افتتاح برنامج داي الحواري في الثمانينات، «أفضل أصدقاء دوريس داي»، وبيعت السيارة بمبلغ 96 ألف دولار، وبيعت جائرة غولدن غلوب حصلت عليها داي عام 1962 بمبلغ 25600 دولار.

وكانت داي الفتاة المرحة القريبة من القلوب إحدى أكبر نجمات الخمسينات والستينات وقد توفيت في مايو عام 2019 عن 97 عاماً في كارميل بولاية كاليفورنيا.