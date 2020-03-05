نجل وودي ألن ينتقد نشر مذكرات والده

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

انتقد رونان فارو، نجل وودي ألن، أول من أمس، الإعلان عن نشر مذكرات المخرج الأميركي في السابع من أبريل، قائلاً: «إنه لا يرغب في مشاركة دار النشر نفسها معه، وبالتالي سيترك مجموعة (آشيت)».

وأوضح رونان، الذي ابتعد عن والده منذ فترة طويلة ووضع حدوداً بينهما: «لم تراجع (آشيت) محتويات هذا الكتاب».

ولفت إلى أن الناشر لم يتصل بشقيقته ديلان للتأكد من صحة ما رواه وودي ألن والدها بالتبني، فيما اعتبره «افتقاراً للاحترافية».

فبعد انطلاق حركة #مي تو في أكتوبر 2017، اتهمت ديلان فارو والدها بالتبني، وودي ألن، بالاعتداء عليها في عام 1992 عندما كانت في السابعة من العمر.

وقال رونان فارو، الذي شعر «بخيبة أمل» لعلمه من الصحافة عن نشر هذه المذكرات: «إنه لا يستطيع أن يعمل مع ناشر يتصرف بهذه الطريقة».

وأعلنت دار «غراند سنترال بابليشينغ»، التي تتخذ في نيويورك مقراً لها، التابعة لمجموعة «آشيت»، أنها حصلت على حقوق نشر مذكرات المخرج الأميركي في السابع من أبريل المقبل.

ووصفت دار النشر كتاب «آ بروبو أوف نوثينغ» بأنه «قصة شاملة لحياة وودي ألن على الصعيدين الشخصي والمهني».

ونشر رونان فارو كتابه الثاني «كاتش أند كيل»، في أكتوبر الماضي، ويدور حول الاتهامات بالاعتداء والتحرش الموجهة ضد المنتج الهوليوودي هارفي واينستين.

ونشرت هذا الكتاب، الذي لاقى نجاحاً كبيراً، شركة «ليتل، براون أند كومباني»، التابعة لمجموعة «آشيت»، وترجم إلى الفرنسية تحت عنوان «لي فير تير».

«قصة شاملة لحياة وودي ألن على الصعيدين الشخصي والمهني».