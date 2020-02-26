أسرة «ناسا» تنعى العالمة كاثرين جونسون: لن ننساك

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن وفاة عالمة الرياضيات الرائدة، كاثرين جونسون، عن عمر يناهز 101 عام أول من أمس.

وكتب مدير الوكالة، جيم بريدنشتاين، في تغريدة له: «أسرة (ناسا) لن تنسى أبداً شجاعة جونسون، والإنجازات التي حققناها لم يكن لتحدث من دونها».

وأضاف: «كانت بطلة أميركية، ولن ينسى أبداً إرثها الرائد».

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، منح جونسون في عام 2015 أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة، لإسهامها في النهوض برحلات الفضاء الأميركية.

وفي عام 2016 أطلقت «ناسا» اسمها على هيئة بحوث حسابية.