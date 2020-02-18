«قوست» يستعيد صدارة دوري الإمارات للصيد بالصقور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعاد فريق «قوست» صدارة الترتيب في ختام الجولة السادسة التي أقيمت أول من أمس لدوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة الأحدث والأكبر من نوعها من نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأقيمت الجولة السادسة في دبي، وشهدت إقامة خمس مواجهات، واستهل فريق قوست مشواره بالفوز على فريق الغربي بنتيجة أربعة أشواط دون رد، بتفوق الطيور «تي 31»، و«إس 32»، و«شندارة»، و«باروت».

ورفع فريق قوست رصيده إلى 16 نقطة، متقدماً بفارق الأشواط على فريق الصيرمي الذي تعادل مع لهباب بشوطين لكل منهما، ليصل الصيرمي إلى 16 نقطة، لكن فارق الأشواط يصب لصالح قوست الذي يمتلك 21 شوطاً تفوق فيها مقابل خسارته ثلاثة أشواط فقط، فيما أصبح الصيرمي يمتلك 20 شوطاً تفوق فيها مقايل خسارته أربعة أشواط.

وجاءت المواجهة قوية بين الصيرمي ولهباب، وتقدم لهباب بالطير «النخبة»، ثم عادل الصيرمي بواسطة الطير «كفو»، أتبعها بالتقدم بالطير «الذيبة»، لكن لهباب أدرك التعادل بالطير «النخبة». وبقي الوثبة في إطار المنافسة بعدما تفوق على حبشان بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثالث، وتفوق الوثبة بالطيور «غطرس» و«لهب»، و«اليمامة»، فيما تفوق حبشان بالطير«البطين».

وتفوق النخبة على الشعيب بنتيجة 3-1، ليرفع النخبة رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الرابع، حيث تفوق بواسطة الطيور«الموس» بزمن 19,386 ثانية، و«صياد الأسود» بـ19,587 ثانية، و«قسورة» بـ18,464 ثانية، فيما تفوق الشعيب بالطير «مرعب» بـ19,440 ثانية.

وتعادل الصاعقة مع الطف بشوطين لكل فريق، حيث تفوق للصاعقة «سهام» بزمن 19,744 ثانية، و«النمساوي» بـ19,381 ثانية، و«الطف» بالطيرين «192» بـ19,344 ثانية و«ابعاد» بـ19,917 ثانية.

منافسة قوية نحو القمة

أكّد الصقار راشد بوحميد، الذي يقود طيور هزاع محمد المحمود في فريق «قوست»، أن المنافسة ستكون قوية من أجل بلوغ القمة، وأضاف: «في الجولة الماضية عانينا مرض طير كنا نعوّل عليه كثيراً، وهو ما جعلنا نحقق التعادل فقط، لكن ركزنا في هذه الجولة على الفوز وفي جميع الأشواط».