«دبي للثقافة» تكشف عن أجندة موسم دبي الفني 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» عن مجموعة ثرية من الأنشطة والفعاليات للدورة السابعة لموسم دبي الفني، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والذي انطلق في الأول من الشهر الجاري ويستمر حتى 15 أبريل المقبل.

وتضم نسخة هذا العام مجموعة من مبادرات وفعاليات مميزة تتخللها باقة من الأحداث الإبداعية التي سيتم تنظيمها في جميع أنحاء دبي، تحت شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، ليكون انعكاساً حقيقياً لشمولية هذا الموسم، وترحيبه بكل فئات المجتمع لمتابعة شتى فعالياته التي يشارك فيها فنانون من الإمارات والمنطقة والعالم، واستكشاف المشهد الفني المزدهر للإمارة.

مدير مشروع «موسم دبي الفني» و«مهرجان سكة للفنون 2020» في «دبي للثقافة» وليد أحمد قال: «يسعدنا في (دبي للثقافة) رؤية ما حققه موسم دبي الفني من نجاحات خلال السنوات الست الماضية، إذ تحوّل إلى منصة إبداعية رائدة تعزّز مكانة دبي وجهة فنية وثقافية عالمية، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، مواكباً في ذلك الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتعزيز القطاع الثقافي في الإمارات، وترسيخ الآفاق الثقافية والفنية الغنية في البلاد. ومن خلال الفعاليات والمبادرات الإبداعية الثرية التي يضمها هذا الحدث، تسعى (دبي للثقافة) إلى دعم الكفاءات والمواهب الإبداعية الشابة في الدولة وتوفير منصة مبتكرة تسهم في إسعادهم، وتتيح أمامهم الفرصة لتنمية مواهبهم وتأسيس مستقبل زاهر لأعمالهم».

وأضاف أحمد أن تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات «يأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز السعادة والطاقة الإيجابية في نفوس أفراد المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين، في دبي، وذلك حرصاً منا على الإسهام في تحقيق محاور خطة دبي 2021، خصوصاً ما يتعلق منها بالتجربة المعيشية في المدينة لتكون مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، ومقصداً مثالياً للزائرين، فضلاً عن دعم البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية من خلال خلق فعاليات وأنشطة تثري تجربة الزائرين، وتنشر السعادة في المجتمع».

وعلى مدار شهرين ونصف الشهر، سيحول موسم دبي الفني 2020 المدينة إلى مهرجان فني شامل يستهل فعالياته مع مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي أقيم بالشراكة مع «دبي للثقافة»، ويُعد من أبرز المهرجانات الأدبية العالمية، كما يشكّل الآن أهم احتفالية أدبية عربية تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة. فضلاً عن استضافته كوكبة من الكتّاب العالميين بهدف نشر قيم الحوار البنّاء.

وسيكون هذا الموسم على موعد أيضاً مع أسبوع الفن الذي وصل إلى دورته العاشرة، ويضم «مهرجان سكة للفنون 2020»، إحدى مبادرات دبي للثقافة، في الفترة من 19 إلى 29 مارس في حي الفهيدي التاريخي، تحت عنوان «الحالمون»، مقدماً لدبي باقات إبداع وجمال قوامها الفنون البصرية والمسرحية والموسيقية والأفلام والغناء. وتحت شعار«الحالمون»، فتحت «دبي للثقافة» الباب أمام المواهب الفنية الناشئة في الإمارات ودول الخليج للمشاركة في هذه الدورة المميزة من المهرجان، وإطلاق العنان لأحلامهم للتعبير عن شغفهم ورؤاهم الفنية المبتكرة، حيث سيسهم أكثر من 65 فناناً في إثراء المشهد الفني والجمالي في دبي، وتحويل أروقة حي الفهيدي التاريخي إلى لوحات إبداعية تفاعلية بتصاميم جذابة. ما يعكس التزام «دبي للثقافة» برعاية المواهب المحلية واحتضانها والاحتفال بها. كما يضم «أسبوع الفن» فعالية «آرت دبي» التي تستضيف هواة الفن في دبي لمشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من مختلف أنحاء العالم، وحضور العديد من ورش العمل والمحاضرات والمعارض.

«ليالي الفن»

كجزء من موسم دبي الفني، ينطلق في السركال أفينيو، في 23 مارس، أسبوع الفن الذي يضم معرض «غاليري نايت» لبث المزيد من الحيوية في المدينة، مع الفعاليات والمعارض والجولات. كما سيشهد أسبوع الفن أيضاً عودة «ليالي الفن» في المركز المالي العالمي في مجتمع معارض الفنون الجميلة النابض بالحياة، ليقدم مزيجاً فريداً من الفن والثقافة والترفيه.

وخلال موسم دبي الفني سيتم إطلاق مسرح الفنون الرقمية الجديد في سوق مدينة جميرا، وسيضم المسرح ثلاث فئات من الفن الرقمي، معارض الوسائط المتعددة، التركيبات الفنية المعاصرة، وفن الواقع الافتراضي، كما ستوفر مساحة خاصة للمسرح والفنون الأدائية مع كل وسائل الترفيه على مدار العام، بما في ذلك المسرح المجتمعي والعروض الحية.

• باقة فعاليات تحوّل دبي إلى مهرجان فني شامل.

• 65 فناناً في «مهرجان سكة» تحت عنوان «الحالمون».