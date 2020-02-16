جمعة آل علي.. إلى نهائي بطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بين دقة الأداء والحماس الجماهيري على المدرجات، تواصلت، أول من أمس، في قلعة الميدان، مجريات النسخة الـ20 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ15 من برنامج الميدان، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في القرية العالمية بدبي.

وجاءت الإثارة مبكراً مع انطلاق الحلقة الـ11 لإعلان هوية المتأهل للنهائي، وجاء الفوز من نصيب اليويل جمعة عبيد آل علي، الذي تأهل لمواجهة اليويل سلطان عبدالله الكتبي للمنافسة على كأس فزاع الذهبي، فيما باشر عيسى محماس الأحبابي خوض مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام اليويل راشد سلطان الدرمكي.

وفي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، استهل راشد سلطان الدرمكي، المنافسة، بتقديم عرض مميز في بدايته من خلال الثبات في اليولة الأرضية والقدرة على التحكم بالسلاح والتنوّع في الحركات، وفي محاولات «فر» السلاح نجح مباشرة من أول محاولة للوصول إلى خط الليزر وقرع أجراس الميدان، وهو ما حفزه في محاولاته التالية، حيث تمكن بالمجموع العام بالقيام بأربع محاولات ناجحة، ليحصل على علامة «49» نقطة. وجاء الدور بعد ذلك على اليويل عيسى محماس الأحبابي، الذي دخل بثقة وابتسامة واستعرض مهاراته دون تردد في عملية التحكم بالسلاح والدوران والتبديل بين اليدين، وفي محاولات الفر للسلاح نجح في جميع المحاولات الست، لكنه تعرض لسقوط السلاح ثلاث مرات، ليحصد علامة 49.

وأكدت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سعاد إبراهيم بن درويش، أن جميع اليويلة المشاركين أبدعوا في تقديم أجمل العروض وسط مستويات متقاربة جعلت السباق قريباً للغاية في نتائج التصويت والعلامات التي حصلوا عليها من لجنة التحكيم، ليكون مشهد الختام المقبل بين جمعة عبيد آل علي وسلطان عبدالله الكتبي، تتويجاً لجهود جميع اليويلة المشاركين.

«شيخ المكارم»

ألقى الشاعر عتيق خلفان الكعبي، قصيدة جديدة بعنوان «شيخ المكارم» مهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وقال: «سعيد للغاية للمشاركة للمرة الثانية في هذا البرنامج، والأهم أن نشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على دعمه للموروث الشعبي، وتنظيمه بطولات في مختلف المسابقات للصقور والرماية والغوص وغيرها».

وتابع: «القصيدة الشعبية جزء من حياتنا، حيث تطغى فيها اللهجة المحلية وليس الفصحى، وهذا البرنامج يسهم في تقديم هذه القصائد بأبهى صورها».

«يا معذب الوصف»

قدّم الفنان الإماراتي حربي العامري، أغنيتين في الحلقة؛ الأولى بعنوان «ويش علامك» وهي من أغانيه القديمة بناء على طلب الجمهور من كلمات سالم بن عيد المهيري وألحان علي كانو، وأغنية أخرى جديدة بعنوان «يا معذب الوصف» من كلمات راشد بن سويلم العامري وألحان حلم.

وأكد العامري الذي يشارك في البطولة منذ أول مواسمها، أن هذا البرنامج مصدر فخر لجميع الفنانين الإماراتيين، ومنصة لهم من أجل تقديم أنفسهم ومقابلة جمهورهم، وتمنّى أن ينجح كل فنان بالمشاركة في هذا البرنامج لما له من أهمية في نشر وتعزيز الموروث الشعبي وإبراز الفنون الإماراتية.

سعاد إبراهيم درويش: «المشاركون أبدعوا في تقديم أجمل العروض وسط مستويات متقاربة».

عيسى محماس الأحبابي دخل بثقة وابتسامة واستعرض مهاراته دون تردد.