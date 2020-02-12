«العين الثقافي» يواصل الاحتفاء بالتراث الإماراتي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بسلسلة من الفعاليات وورش العمل الثقافية، يتزين برنامج العين الثقافي، خلال الشهر الجاري، في كل من مركز القطارة للفنون، ومتحف قصر العين، وقصر المويجعي، وواحة العين.

وقال مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فيصل الظاهري: «نواصل جهودنا بتسليط الضوء على أبرز المعالم الثقافية والتاريخية لمدينة العين، والتركيز على موروث الأجداد من تراث معنوي وحِرف وصناعات تقليدية، من خلال برنامج ثقافي متكامل ومتنوع يجذب المهتمين من المجتمع المحلي والزوار على حد سواء، لحضور فعالياته المتنوعة في مختلف مواقع العين الثقافية».

وشهد قصر المويجعي، أخيراً، فعاليات ترفيهية وتعليمية وتراثية، ومن بينها برنامج «الخنجر الإماراتي»، الذي يسلط الضوء على خناجر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي تعد من أهم معروضات القصر.

ويتيح البرنامج التعرف إلى المراحل والأدوات والألوان والنقوش المستخدمة في صناعة الخناجر، بالإضافة إلى الفروق بين الخنجر الإماراتي وبقية الخناجر في المنطقة، وتقام هذه الفعاليات مجدداً يوم 18 فبراير الجاري.