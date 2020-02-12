«ألف عنوان وعنوان» تراهن على الأقلام الشابة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات برنامج خلوة الكتابة الإبداعية، الذي تنظمه مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، تزامناً مع احتفاء الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب.

ويستهدف البرنامج فئة الكتّاب الشباب من عمر 18- 40 عاماً، بهدف تدريبهم على أساليب مبتكرة تثري المحتوى المعرفي والإبداعي في دولة الإمارات والوطن العربي، وذلك خلال «إقامة أدبية» تمتد حتى 24 فبراير في فندق واحة البداير بالشارقة.

ويقدّم البرنامج الذي يقام بدعم من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، وبالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، للكتاب المشاركين ورش عملٍ مكثّفة، بالإضافة إلى جلسات كتابة حرة، وجلساتٍ نقاشية وحوارية لتبادل الخبرات ورحلاتٍ خارجية.

وحول أهمية البرنامج وتأثيره في الحراك الإبداعي المحلي والعربي، أكدت مديرة مبادرة «ألف عنوان وعنوان» مجد الشحي: أن «المبادرة تنطلق من رؤية واضحة تلتزم فيها بالنهوض بواقع المعرفة والإبداع الإماراتي والعربي من خلال دعم تجارب الكتاب الشباب في الإمارات والمنطقة من جهة، وتعزيز حركة النشر من جهة أخرى، واليوم نستكمل هذه الجهود في دعم العملية الإبداعية ما قبل التأليف، من خلال برنامج يقدم خلاصات تجارب مبدعين كبار، ويمنح الفرصة أمام الكتاب الشباب للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في حرفة الكتابة».

ويركّز البرنامج على مراحل الكتابة (التخطيط، التأليف، المراجعة، النشر)، وأساسيات وقواعد الكتابة الحرّة، والكتابة الإبداعية وأساسياتها، وطريقة اختيار الرسم المناسب للنص المناسب، واختيار الناشر المناسب، كما سيفتحُ المجال أمام الكتاب لسرد قصصهم المتنوّعة مع الكتابة. يُذكر أن مبادرة «ألف عنوان وعنوان» الثقافية الفكرية انطلقت في فبراير 2016، تحت شعار «ندعم الفكر لنثري المحتوى»، وهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى إلى إصدار 1001 كتاب إماراتي، تعزيزاً للإنتاج المعرفي والفكري في الدولة، وفي نوفمبر 2017 أعلنت المبادرة عن ختام مرحلتها الأولى. وانطلقت المرحلة الثانية في يناير 2018.