«مجنون تحت التمرين».. «حواديت الصعلكة» يرويها الهلباوي

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

صدر عن دار نشر «زهراء الشرق» في القاهرة، مؤخراً، كتاب «مجنون تحت التمرين.. حواديت الصعلكة»، للصحافي المصري محمد الهلباوي، والذي يتناول خلاله العديد من المواقف والحواديت الشيقة بأسلوب سردي ووصفي يجعل الحكايات التي يتناولها الكتاب وكأنها واقعاً يتلمسه القارئ.

الكتاب من تقديم الإعلامي والصحافي المصري عبداللطيف المناوي، والغلاف بريشة الفنان عمرو سليم، وتم طرحه خلال الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أما المضمون فهو مواقف وحكايات من قلب الشارع المصري، وأزقة القاهرة وحواريها، يرويها الكاتب بأسلوب شيق وساخر يأخذ المتلقي إلى عالم آخر حيث حياة عامة الشعب وأدق تفاصيل معيشتهم.