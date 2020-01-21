6 شعراء في منافسات خامسة حلقات «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم خامسة حلقات برنامج شاعر المليون، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وستشهد الحلقة مشاركة ستة شعراء من خمس دول عربية (الكويت والسعودية والبحرين وسورية).

وسيتنافس الفرسان الستة، وهم: أحمد بن جدعان العازمي من الكويت، وأحمد بن عايد البلوي من السعودية، ومحمد الشريقي من سورية، ومحمد بشير العنزي من البحرين، ومحمد بن نجر الذيابي من السعودية، ومطلق الجبعاء الدويش من السعودية، في تقديم روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل غازي العون السردي من الأردن بنتيجة 45/‏‏‏50، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة: وهم: تركي الحبسي من سلطنة عمان، وسالم محمد الملا من الإمارات، وعادل وصل الله الحارثي من السعودية، وعبد المجيد سعود الغيداني من السعودية، ومحمد حسين الشمري من العراق، إلى حين انتهاء فترة تصويت الجمهور، من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون بداية الحلقة الخامسة، حيث سيعلن مقدما البرنامج حسين العامري وأسمهان النقبي عن نتائج التصويت والمتأهلين للمرحلة التالية. يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون هي 16 حلقة، ويتم تقسيمها إلى مراحل عدة، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة 48 شاعراً ضمن ثماني أمسيات، يشارك في كل منها ستة شعراء، ويتأهل منهم ثلاثة شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولاً إلى المرحلة الثانية التي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل منها أيضاً ستة شعراء، ليتأهل في نهايتها 12 شاعراً، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعراً، يتم تقسيمهم على أمسيتين، يتأهل في نهاية كل أمسية ثلاثة شعراء. أما المرحلة الرابعة، فيقدم الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم، ويتم إعطاؤهم درجات من 30% دون استبعاد أحد، ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع، ولها 40%، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية) يعود الشعراء الستة ليقدموا روائعهم الشعرية أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30%، ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع 60%، إضافة إلى نسبة تصويت الجمهور 40%، ليتم ترتيب الفائزين من الأول إلى السادس.