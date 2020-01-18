إبراهيم فرح يرحل عن 68 عاماً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

توفي، أمس، الفنان المصري إبراهيم فرح، في أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عاماً.

ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية عن سارة نجلة إبراهيم فرح، أن «والدها توفي بعد تدهور حالته الصحية» أمس.

وعانى الممثل الراحل أخيراً، بعض المتاعب الصحية التي استدعت بقاءه في العناية المركزة لفترة. وشارك الفنان بعدد من الأعمال الدرامية، وقدم فيها أدواراً مميزة، من بينها: «الخواجة عبدالقادر» الذي أدى فيه شخصية الصوفي عبدالقادر، و«شيخ العرب همام» و«الرحايا»، و«جراند أوتيل» و«أفراح القبة»، وغيرها من المسلسلات.

كما اشتهر الفنان الراحل، ذو الجذور الأسوانية في أقصى جنوب مصر، بابتسامته، التي احتفظ بها حتى وهو في فترة المرض الأخير، وتناقلت مواقع عدة صوره وهو يبتسم بتفاؤل على السرير الأبيض بالمستشفى.